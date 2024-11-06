Депутат Бутина высказалась по поводу действий Трампа в отношении Украины
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Член комитета Госдумы по международным отношениям Мария Бутина высказалась по поводу действий нового президента США Дональда Трампа в отношении Украины, сообщает Постньюс.
Избранный президент США Дональд Трамп будет вынужден выполнять свои обещания касательно разрешения кризиса на Украине, так как у него нет другого выхода, заявила депутат. По ее мнению, это было одно из центральных обязательств перед избирателями, и уклониться от него уже не получится.
«Думаю, у него нет выбора. Люди ждут улучшения экономической ситуации, а это возможно только при нормализации отношений с Россией», — отметила Бутина.
Кроме того, она выразила надежду, что Илон Маск сможет сыграть роль в восстановлении диалога между США и Китаем. Возможность привлечения Илона Маска на должность межведомственного кризис-менеджера в администрации президента выглядит интересно, убеждена парламентарий.
На международной арене Трамп мог бы стать олицетворением восстановления отношений между США и Китаем, так как, по мнению Бутиной, он располагает «самыми удобными условиями среди предпринимателей для работы в Поднебесной».