Демократы предложили запретить называть здания в честь действующих президентов

Проект закона также требует переименовать уже названные в честь Дональда Трампа объекты. Как заявил Сандерс, подобные действия по созданию культа «Великого лидера» являются частью стратегии Трампа по подрыву демократии. «Мы должны положить конец этому нарциссизму», — подчеркнул сенатор.

Законопроект стал ответом на ряд недавних решений администрации. В декабре 2025 года к названию знаменитого Кеннеди-центра в Вашингтоне было официально добавлено имя действующего президента. Теперь учреждение носит название «Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди». Также был переименован Институт мира США (USIP), получивший имя Трампа.

Инициатива сенаторов предписывает вернуть всем таким объектам прежние названия, указанные в Кодексе законов США.

