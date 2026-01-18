Демократы хотят заблокировать пошлины Трампа из-за Гренландии

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер сообщил о намерении его партии заблокировать законопроект о таможенных сборах, инициированных американским лидером Дональдом Трампом в отношении европейских государств из-за их взглядов на Гренландию, сообщает РИА Новости .

По словам Шумера, демократы намерены предложить проект, который остановит действие пошлин Трампа, чтобы предотвратить дальнейшие негативные последствия для экономики США и европейских партнеров.

Шумер также подчеркнул, что тарифная политика, проводимая Дональдом Трампом, уже вызвала увеличение стоимости товаров внутри страны.

Ранее глава Белого дома объявил о введении 10% тарифов против ряда стран, включая Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию. Эти меры вступят в силу с 1 февраля, а с июня тарифы вырастут до 25% и будут действовать до тех пор, пока «Гренландия не будет полностью и окончательно приобретена». Президент также заявил о своей готовности обсуждать статус острова с любым из упомянутых государств.

