Дело в Коломойском*: Царев рассказал о коррупционном скандале на Украине

«Я хочу сказать, что показания Коломойского* не просто легли в канву нынешнего расследования. Как раз Коломойский* и (его бизнес-партнер Геннадий — ред.) Боголюбов стоят за этим скандалом, они его модерируют и оплачивают», — сказал Царев.

По его словам, Тимур Миндич, один из владельцев «Квартала 95», ранее оказался в центре другого скандала и, по некоторым данным, смог завоевать расположение Коломойского*. Именно он, как утверждается, представил олигарха Зеленскому.

Со временем Зеленский заинтересовался имуществом, принадлежащим Коломойскому* и Боголюбову. По некоторым данным, он даже добился заключения Коломойского* под стражу, чтобы заставить его передать активы. С той же целью, по мнению политика, Боголюбову, партнеру Коломойского*, был запрещен выезд из страны.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.