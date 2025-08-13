«Дело было вечером»: в МИД РФ прокомментировали видеоконференцию ЕС

В своем Telegram-канале она процитировала строки из стихотворения Сергея Михалкова «А что у вас?», сравнив их с кадрами видеоконференции.

Встреча, организованная канцлером Германии, была посвящена согласованию позиции западных стран перед предстоящими российско-американскими переговорами на Аляске. В мероприятии участвовали Владимир Зеленский, лично прибывший в Берлин, а также руководители европейских институтов и генеральный секретарь НАТО.

Захарова сопроводила свой пост фотографией с видеоконференции и строками: «Кто на лавочке сидел, Кто на улицу глядел… Дело было вечером, Делать было нечего».

После основной части переговоров состоялась отдельная онлайн-встреча с участием президента США Дональда Трампа.