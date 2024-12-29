сегодня в 22:35

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович лидирует на новых выборах с 50,11%, сообщает РИА Новости.

Ближайший конкурент действующего глав государства Драган Приморац пока получает 22,33% голосов, сообщает избирком страны после обработки бюллетеней половины участков.

Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, 12 января будет проведен второй тур президентских выборов.

Миланович чато критикует помощь Запада киевскому режиму. Приморац выступает за более тесные связи республики с ЕС и США.