Действующий президент Хорватии лидирует на выборах
Миланович лидирует на выборах президента Хорватии
Действующий президент Хорватии Зоран Миланович лидирует на новых выборах с 50,11%, сообщает РИА Новости.
Ближайший конкурент действующего глав государства Драган Приморац пока получает 22,33% голосов, сообщает избирком страны после обработки бюллетеней половины участков.
Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, 12 января будет проведен второй тур президентских выборов.
Миланович чато критикует помощь Запада киевскому режиму. Приморац выступает за более тесные связи республики с ЕС и США.