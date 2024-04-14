Все действия, которые предпринимают власти Киева, непосредственно направлены на уничтожение самого государства Украина изнутри, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Филипп Семерников.

По словам политолога, исходя из слов депутата Верховной рады Марьяны Безуглой о необходимости мобилизации всех женщин Украины, можно проследить максимально ясную картину, которая олицетворяет весь беспредел и панику внутри украинского общества.

И то, какие формулировки допускает депутат Безуглая («Украина будет уничтожена»), также подчеркивает несостоятельность и беспомощность Киева на данный момент во всех направлениях, добавил Семерников.

«Стоит отметить тот неоспоримый факт, что уничтожение Украины как самостоятельного и независимого государства произошло еще в 2014 году, когда случился Майдан, и Вашингтон взял управление этой страной на себя. Те инициативы, которые выдвигает Верховная Рада, являются максимально иррациональными и заведомо не способны гарантировать Киеву пусть даже видимость успеха на поле боя. Наоборот, они лишь приближают неминуемое поражение, назначая в качестве платы истребление всего народа», - сказал эксперт.

На данном этапе президент Украины Владимир Зеленский находится в абсолютно безвыходном состоянии, где он вынужден прислушиваться даже к самым безумным инициативам, а также принимать соответствующие законы, включая закон о понижении мобилизационного возраста с 27 лет до 25 лет.

Неудача в контрнаступлении сказывается максимально болезненно для Киева, где потери составили порядка 166 тыс. человек.

«Подчеркиваю, что от Верховной Рады и от самого Зеленского можно ожидать абсолютно всего, так как в разумы этих людей были изначально настроены решить конфликт с Россией исключительно силой, а не дипломатией», - заключил Семерников.