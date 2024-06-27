Дебаты Байдена и Трампа на CNN: о чем будут говорить кандидаты на пост президента США

27 июня в 21:00 по американскому времени (28 июня в 04:00 по Москве) состоятся первые предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Трансляцию будет вести телеканал CNN.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Основная борьба разворачивается между действующим президентом США демократом Джо Байденом и предыдущим президентом-республиканцем Дональдом Трампом, который предварительно лидирует в опросах избирателей и является фаворитом в дебатах.

Как ожидается, дебаты соберут у экранов телевизоров миллионы американцев. Оба кандидата пытаются убедить своих избирателей в том, что именно они заслужили их голоса на ноябрьских выборах.

Дебаты будут проводиться в телестудии без живой аудитории. Трамп и Байден будут говорить по очереди, при этом микрофон оппонента в этот момент будет отключен. Также действует запрет на использование черновиков и общения с командой во время рекламной паузы.

Нет никаких сомнений, что неприязнь между двумя политиками на мероприятии будет очевидна. Ведь Трамп так и не признал победу Байдена на выборах в 2020 году, а через несколько дней после того, как его сторонники атаковали Капитолий, он нарушил традицию, отказавшись присутствовать на инаугурации своего соперника.

Для обоих кандидатов этот день может оказаться решающим: ряд американских СМИ допускают, что если Байден провалится на дебатах, демократы могут заменить его другим кандидатом, а Трамп будет обращаться к избирателям всего за две недели до вынесения приговора по нью-йоркскому делу.

Таким образом, любая серьезная ошибка, оговорка или заметная потеря фокуса в прямом эфире любым из кандидатов заставит избирателей еще сильнее сомневаться в его способности управлять страной.

Трамп затронет проблемы в экономике, включая инфляцию, а также миграционный кризис и конфликт на Украине. Байден же, скорее всего, будет парировать нападки своего оппонента. Кроме того, ему предстоит доказывать, что его преклонный возраст не является помехой для должности президента США.

Это будет первый раунд дебатов между Байденом и Трампом, вторая встреча должна состояться 10 сентября.