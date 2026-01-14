Давление на Китай и гражданская война: кому выгоден кризис в Иране

На ситуацию вокруг Ирана влияют сразу две внешнеполитические силы, каждая из которых преследует собственные цели, среди которых — давление на Китай, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров.

«На происходящее влияют две внешнеполитические силы. Обе стремятся нанести Исламской Республике серьезный ущерб, но их цели при этом различаются. Соединенным Штатам Иран сейчас интересен прежде всего как инструмент давления на Китай. В частности, речь идет о попытке сорвать поставки определенных сортов иранской нефти, которые используются на китайских НПЗ, прежде всего в провинции Шаньдун на востоке КНР», — рассказал Сипров.

Он отметил, что перестроить работу этих заводов на другие марки нефти крайне сложно. И американцы используют кризис внутри Ирана именно для того, чтобы нанести удар по китайской экономике. Также не иключен сценарий точечных воздушных ударов по нефтяной и транспортной инфраструктуре страны.

«Примерно так, как это было в истории с ударами по иранским ядерным объектам с использованием бомбардировщиков B-2. Тогда самолеты спокойно зашли в воздушное пространство Ирана, отбомбились по заглубленным объектам, а все оборудование и сырье оттуда было заранее вывезено. В ответ Иран нанес столь же символический удар по американской базе в Катаре — ни сама база, ни американские военнослужащие не пострадали, более того, иранцы заранее предупредили о своей акции», — напомнил политолог.

Сипров указал на то, что второй игрок, который заинтересован в хаотизации ситуации внутри Ирана, — Великобритания. Исламская Республика действительно может погрузиться в длительный кризис, а в худшем случае — в гражданскую войну.

