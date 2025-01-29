Давить на Москву ради мира: Зеленский вновь выступил за продолжение конфликта
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский вновь выразил поддержку затягиванию конфликта, призвав мировых лидеров использовать давление на Москву для достижения мира, сообщает «Царьград».
Его заявление стало реакцией на комментарии российского лидера Владимира Путина. Президент РФ отметил, что компромисс возможен, но проблема заключается в легитимности Зеленского как переговорщика: он не имеет права подписывать соглашения.
Этот вопрос также касается указа, запрещающего переговоры с Россией. Хотя Зеленский подписывал его как легитимный президент, сейчас он не может отменить документ из-за истечения срока полномочий, но это может сделать председатель Верховной рады. Путин выразил готовность назначить представителей для переговоров, если Зеленский изменит свое мнение.
«Мы должны действовать слаженно и решительно — все, у кого достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Украинский президент подчеркнул необходимость единых действий для достижения мира, обвинив Москву в намерениях продолжать конфликт и стремлении к заморозке ситуации. По его словам, мир нужно навязывать именно России.