Давить на Москву ради мира: Зеленский вновь выступил за продолжение конфликта

Его заявление стало реакцией на комментарии российского лидера Владимира Путина. Президент РФ отметил, что компромисс возможен, но проблема заключается в легитимности Зеленского как переговорщика: он не имеет права подписывать соглашения.

Этот вопрос также касается указа, запрещающего переговоры с Россией. Хотя Зеленский подписывал его как легитимный президент, сейчас он не может отменить документ из-за истечения срока полномочий, но это может сделать председатель Верховной рады. Путин выразил готовность назначить представителей для переговоров, если Зеленский изменит свое мнение.

«Мы должны действовать слаженно и решительно — все, у кого достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Украинский президент подчеркнул необходимость единых действий для достижения мира, обвинив Москву в намерениях продолжать конфликт и стремлении к заморозке ситуации. По его словам, мир нужно навязывать именно России.