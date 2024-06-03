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Давидович: военные в Белоруссии прошли подготовку к применению ядерного оружия

Белорусские летчики и инженеры прошли весь цикл подготовки к применению тактического ядерного оружия, заявил замкомандующего ВВС и войсками ПВО, начальник авиации страны Леонид Давидович, пишет ТАСС .

«Весь цикл подготовки, теоретический и практический, наши экипажи, инженерно-технический состав уже прошли, причем достаточно давно», — указал он в эфире телеканала СТВ.

Он добавил, что контрольные тренировки или проверки, а также последние совместные учения с Россией носят «рутинный характер, но становятся на плановой основе». Все вопросы отрабатываются со «сменой обстановки».

«Но экипажи уже готовы, и инженерно-технический состав готов, самолеты готовы давно», — подытожил он.