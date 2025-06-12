Дарчиев: Россия и США обречены на неконфронтационное взаимодействие

Российский посол в США встретился с Трампом накануне Дня России

Новый посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев провёл первую официальную встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщает RT .

Дипломат особо отметил, что американский лидер, несмотря на напряжённый график, лично принял у него верительные грамоты в преддверии российского национального праздника.

В своём заявлении Дарчиев подчеркнул необходимость мирного сосуществования двух ядерных держав, возвращение к диалогу на основе здравого смысла, постепенную нормализацию двусторонних связей.

«Россия и США как великие державы обречены на неконфронтационное взаимодействие», — заявил посол, выразив готовность приложить максимум усилий для вывода отношений из кризиса.