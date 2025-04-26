Дания обвинила Россию в распространении фейков о Гренландии

Дания обвинила РФ в публикации фейков о Гренландии, из-за которых «сеется раздор» между Вашингтоном и Копенгагеном. В дело вмешались даже сотрудники военной разведки, сообщает « Царьград ».

Спецслужба Дании утверждает, что Россия несет ответственность за популяризацию новости, выложенной с фейкового профиля датского депутата от Социалистической народной партии Карстена Хенге в соцсетях. Там якобы он писал, что Копенгаген обратится за помощью к Москве с целью помешать главе Соединенных Штатов Дональду Трампу завладеть Гренландией.

По словам датской спецслужбы, первым репост публикации сделал неназванный актер. Он якобы связан с «российской сетью влияния». Имя артиста не раскрывается.

Спецслужбы Дании уверяют, что действия России могли вбить клин между США и Данией, а также подорвать поддержку Украины со стороны Запада.