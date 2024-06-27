Дайан Сэйр: американские дебаты превратились в фарс

Предвыборные дебаты политиков в США сегодня превратились в развлекательное шоу на фоне экстремальной турбулентности в стране и непредсказуемости голосования в ноябре, заявила независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр в беседе с РИА Новости .

Первый раунд дебатов Дональда Трампа с Джо Байденом состоится в ночь на пятницу по московскому времени.

«Дебаты сегодня превратились в фарс, развлекательное шоу своего рода, где у вас есть только одна минута, или 90 секунд, или три минуты. Вы физически не в состоянии сформулировать какую-либо идею за такое время», — сказала Сэйр.

Кандидат в сенаторы добавила, что будет «впечатлена», если действующий лидер успешно справится с дебатами, однако усомнилась, что это заставит американцев сменить политические предпочтения.

Также Сэйр отказалась давать прогнозы на исход выборов президента США в ноябре, сославшись на период экстремальной турбулентности. Но она бы не удивилась ни сходу Байдена с дистанции, ни продолжению гонки.