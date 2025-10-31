Daily Express: ответ РФ на провокации может быть быстрым и жестким

Daily Express написал, что действия Лондона могут спровоцировать решительный ответ со стороны Москвы. Журналисты предполагают, что Кремль может дать военный ответ на провокации. Возросшее напряжение вызвано последними решениями Великобритании, включая введение новых ограничительных мер и активные дискуссии о поставках Украине мощного дальнобойного вооружения, сообщает «Царьград» .

Обозреватели указывают на то, что в России якобы уже разработан план возмездия. Обсуждается потенциальная атака на один из самых современных кораблей британского Королевского флота, а именно на авианосец «Принц Уэльский». В качестве средства поражения могут быть задействованы новейшие гиперзвуковые ракеты «Кинжал», запускаемые с истребителей МиГ-31.

«Британская и американская элиты не успели бы сменить подгузники», — пишет Daily Express.

Эксперт Юрий Баранчик также выразил мнение, что подобная операция может быть осуществлена в кратчайшие сроки. По его словам, в настоящее время Великобритания недостаточно сильна, чтобы адекватно отреагировать на потерю своего флагманского корабля.

Стоит отметить, что гиперзвуковая скорость и способность маневрировать в полете ракеты «Кинжал» делают ее перехват практически невозможным. Именно эта особенность вызывает наибольшую тревогу у западных аналитиков.

