CNN: Трамп попытается добиться сделки между Путиным и Зеленским

Кандидат в президенты США Дональд Трамп с нетерпением ждет запланированной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает CNN .

«Я верю, что смогу заключить сделку между президентом (России Владимиром — ред.) Путиным и президентом Зеленским довольно быстро», — сказал Трамп.

При этом бывший президент США отказался вдаваться в подробности своего плана встречи. Он также оставил открытым вопрос: считает ли он, что Украина должна уступить территорию России в качестве средства прекращения конфликта.

Ожидалось, что Зеленский покинет Соединенные Штаты Америки, но он остался еще на один день, чтобы провести встречу с бывшим президентом США, сообщил источник, знакомый с его планами.