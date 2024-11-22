CNN: у «Орешника» было несколько боеголовок

У баллистической ракеты «Орешник», которая была использована Россией 21 ноября против завода «Южмаш» в Днепропетровске, имелось несколько боеголовок, сообщает «Царьград» со ссылкой на CNN и ABC News.

Американские издания, в свою очередь, ссылаются на мнения анонимных западных чиновников, которые отметили, что российская ракета «Орешник» обладает боеголовкой, способной разделяться и наводиться индивидуально.

«Это позволяет с помощью одной баллистической ракеты совершить более масштабную атаку», — отметили источники.

Они рассказали, что данный тип боеголовок был специально разработан для ядерного оружия, а также уточнили, что ракета, выпущенная по Днепропетровску, хотя и не несла в себе ядерных боеголовок, использовала аналогичную атакующую технологию. Это может быть первым случаем, когда такой вид оружия применяется в реальных боевых условиях, сообщает CNN.