CNN: Дональд Трамп менее склонен отдавать России победу на Украине

На сегодняшний день американский президент Дональд Трамп «менее склонен отдавать России победу» в украинском конфликте, сообщает телеканал CNN.

Ранее президент США Дональд Трамп, неоднократно выражавший недовольство политикой президента РФ Владимира Путина в контексте конфликта на Украине, намекнул на возможные неожиданные шаги в отношении Москвы. Во время заседания кабинета он заявил, что хочет «устроить маленький сюрприз», не уточнив конкретных деталей.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле спокойно отнеслись к ужесточению риторики по отношению к России со стороны американского лидера.

По данным телеканала, министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет не сообщал Белому дому о решение приостановить поставки вооружений Киеву. Трамп лишь поручил главе Пентагона оценить запасы оружия на складах, а не прекращать его поставки Украине.

Кроме того, решение Хегсета о прекращении поставок вооружения Украине не было согласовано с Госдепартаментом США.