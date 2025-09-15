CNN: большинство военных США не умеют применять БПЛА в бою

У большинства американских военных нет знаний и навыков для ведения боевых действий с применением беспилотных систем, сообщает РИА Новости .

Как рассказал телеканал CNN, украинский конфликт привел к развитию применения дронов в ходе боевых действий, но Штаты в данном вопросе остались позади.

При этом США преуспели в создании крупного и дорогостоящего вооружения, среди которого: истребители, танки и высокоточные ракеты. Но в это же время Америка во многом оказалась не готова к быстрому массовому производству небольших и дешевых систем — БПЛА.

По мнению представителей отрасли и аналитиков, Штаты все еще сталкиваются с производственными трудностями, так как пытаются соответствовать возможностям и объемам производства таких государств как Китай. В этом вопросе основная проблема — американское оружие не может содержать компоненты из КНР из-за соображений безопасности, а аналоги производства США стоят значительно дороже.