CNN: Байден отказался от показаний по делу об импичменте

Хозяин Белого дома Джо Байден отказался от дачи показаний по делу об импичменте, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Отмечается, что администрация Соединенных Штатов проинформировала об этом председателя надзорного комитета нижней палаты Конгресса Джеймса Комера.

«Ваше расследование по импичменту завершено. Мы отклоняем ваше приглашение к президенту Байдену для дачи показаний», — сказано в письме спецсоветника президента Ричарда Саубера.

Джо Байден, по его словам, «не сделал ничего дурного». Саубер также упрекнул Комера в выдвижении «ложных и необоснованных обвинений».