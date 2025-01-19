«Что за чудак? : Трамп-младший удивился настырности Зеленского

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Сын Трампа заявил, что Зеленский трижды просил приглашения на инаугурацию

Сын Дональда Трампа Бэррон заявил, что Владимир Зеленский трижды безуспешно просил приглашение на инаугурацию избранного американского лидера, сообщает RT .

«Теперь он ведёт себя так, будто сам решил не ехать. Что за чудак?» — написал Трамп-младший в соцсетях.

Ранее сообщалось о переносе инаугурации Трампа с открытой площадки в закрытую ротонду из-за похолодания в Вашингтоне.

Таким образом большинство приглашенных и журналистов не смогут попасть на церемонию.