«Что за чудак? : Трамп-младший удивился настырности Зеленского
Сын Трампа заявил, что Зеленский трижды просил приглашения на инаугурацию
Сын Дональда Трампа Бэррон заявил, что Владимир Зеленский трижды безуспешно просил приглашение на инаугурацию избранного американского лидера, сообщает RT.
«Теперь он ведёт себя так, будто сам решил не ехать. Что за чудак?» — написал Трамп-младший в соцсетях.
Ранее сообщалось о переносе инаугурации Трампа с открытой площадки в закрытую ротонду из-за похолодания в Вашингтоне.
Таким образом большинство приглашенных и журналистов не смогут попасть на церемонию.