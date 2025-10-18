Власти Чернигова переименовали городской сквер в честь американского президента Дональда Трампа, чем удивили местных жителей. Горожане считают, что Трамп ничего выдающегося для Украины не сделал, чтобы его именем называть какие-либо объекты, пишет «Страна.ua» .

В Чернигове прошел опрос среди населения на тему, как люди относятся к новому названию парка. Оказалось, что семьи с детьми уже давно не могут гулять в этом сквере из-за его запущенного состояния. Местные жители считают, что сначала надо было заняться благоустройством территории и только потом выбирать для нее новое название.

Некоторые горожане уверены, что Трамп не достоин того, чтобы сквер носил его имя, так как ничего не сделал для Украины.

Однако нашлись и те, кто благосклонно отнесся к переменам, выразив надежду, что Трамп все-таки сможет помочь в завершении конфликта.

