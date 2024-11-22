Что известно об ударившем по Украине «Орешнике»

Президент России Владимир Путин в ходе специального обращения к нации заявил, что 21 ноября РФ впервые ударила по территории Украины новой баллистической ракетой «Орешник». Глава государства отметил, что эта атака — реакция на использование Киевом западного дальнобойного оружия против официально признанных границ России, сообщает «Царьград» .

Путин охарактеризовал запуск ракеты как «испытание», которое оказалось успешным. Он добавил, что Россия сохраняет за собой право «решительно и зеркально» реагировать на дальнейшую эскалацию конфликта.

Разумеется, такой случай не мог остаться без внимания, ведь он затрагивает не только политические аспекты, но и вызывает интерес среди широкой аудитории. Многие, включая жителей России, начали задаваться вопросом о той ракетной системе, которую использовала армия, и насколько она эффективна.

На практике выяснилось, что информации о ракете не так много — в основном это то, что сам президент озвучил в своем заявлении. Разработка ракеты и ее существование оставались в секрете до недавнего времени. Однако некоторые эксперты предполагают, что она не была создана с нуля, а основывается на одной из уже существующих систем.

По словам научного сотрудника Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО имени Примакова РАН Ильи Крамника, указанные президентом параметры подразумевают, что ракета «Орешник» классифицируется как ракета промежуточной дальности.

«Это верхний диапазон средней дальности — от 2,5 — 3 тысяч и выше, но не межконтинентальной, где-то до 5 тысяч километров. Очевидно, что она оснащена разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения», — пояснил эксперт.

Редактор сайта Military Russia Дмитрий Корнев выдвинул гипотезу, что основой для «Орешника» стал «Искандер», в который интегрировали современный твердотопливный двигатель. Это особенно актуально, так как Россия сегодня занимает лидирующие позиции в сфере создания и разработки гиперзвуковых ракет.

По информации Путина, ракета «Орешник» способна достигать скорости вплоть до 10 Махов, что эквивалентно 2,5–3 километрам в секунду. На данный момент даже самые современные системы ПВО Запада не способны ее перехватить. В связи с этим президент отметил, что россияне будут заранее информировать мирных жителей о предстоящих ударах «Орешником», чтобы обеспечить возможность эвакуации из потенциальных зон поражения.