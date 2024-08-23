Члены Госсовета КНР посетили Ленинский округ

Делегация Государственного совета Китайской Народной Республики побывала с рабочим визитом в музее-заповеднике «Горки Ленинские», сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

В составе китайской делегации Подмосковье были министр образования КНР Хуан Цзиньпэн, чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, заместитель секретаря Секретариата Госсовета КНР Лю Юйхуэй, полномочный министр Посольства КНР в РФ Чан Сюйхун. Визит состоялся в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая, торжественная церемония открытия которых прошла 16 мая в Пекине с участием Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина.

«Ленинский городской округ уже много лет поддерживает дружеские отношения с Китаем, начиная с 2006 года, когда было подписано соглашение о дружбе с городом Шаосин. Особенно активно развиваемся в сфере туризма. 50% посетителей музея-заповедника „Горки Ленинские“ — это туристы из Китая или китайские студенты», — поприветствовал гостей глава округа Станислав Каторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Китай является главным внешним партнером Подмосковья. По итогам прошлого года товарооборот между Россией и КНР составил рекордные 240 млрд долларов, из них почти 10% — доля региона.

«Уверен, что наша совместная работа с Китаем принесёт положительные результаты и заметные изменения для обеих стран», — отметил Воробьев.