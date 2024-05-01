Члена молдавской оппозиции задержали в аэропорту после визита в Москву

Молдавский политик Виктория Шапа, бывший кандидат от оппозиционной партии «Шанс» в мэры города Бельцы, рассказала, что ее несколько часов удерживают в аэропорту Кишинева после того, как она вернулась из столицы, сообщает РИА Новости.

По словам Шапы, она вернулась в Молдову из Москвы. В аэропорту Кишинева политика обыскали.

«Выдали бумажку — что ничего незаконного найдено не было. И уже несколько часов держат меня в одном из помещений аэропорта без всяких объяснений, без воды и еды». Виктория Шапа бывший кандидат от оппозиционной партии «Шанс» в мэры города Бельцы,

Политик отметила, что спустя три часа ей дали воды. По ее словам, такое происходит здесь со всеми, кто прилетает из столицы России.