Чиновникам хотят запретить выезд из России в течение 5 лет после увольнения

Депутат Зинчук: чиновники не должны переезжать на ПМЖ за рубеж после увольнения

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Зинчук возмущен переездом чиновников за границу после увольнения для проживания там на постоянной основе. Десятки госслужащих за последние годы покинули страну, оказавшись как в дружественных РФ государствах, так и в недружественных, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Зинчук предложил ограничить выезд чиновников на 5 лет после ухода с должности вне зависимости от доступа к гостайне или другим секретным сведениям. Депутат уже подготовил соответствующие поправки. в статью 15 закона № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Туда предлагается включить положение о том, что руководители, советники и помощники из Реестра должностей федеральной госслужбы будут обязаны после увольнения жить 5 лет в России.

Парламентарий назвал неправильными переезды чиновников и отметил, что сам проводит отпуск в Сочи, а не за пределами родины.

«Пятилетний запрет на выезд из страны после увольнения нужно установить для всех, кого касается декларирование доходов и имущества», — добавил Зинчук.

Эта инициатива на данный момент находится на рассмотрении в Совете Законодателей. От решения федеральных органов будет зависеть возможность расширения перечня.

Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин поддержал идею коллеги и назвал ее интересной. По его мнению, такие санкции должны быть применены только к федеральным чиновникам после проработки деталей.