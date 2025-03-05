Чиновникам хотят запретить выезд из России в течение 5 лет после увольнения
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Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Зинчук возмущен переездом чиновников за границу после увольнения для проживания там на постоянной основе. Десятки госслужащих за последние годы покинули страну, оказавшись как в дружественных РФ государствах, так и в недружественных, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».
Зинчук предложил ограничить выезд чиновников на 5 лет после ухода с должности вне зависимости от доступа к гостайне или другим секретным сведениям. Депутат уже подготовил соответствующие поправки. в статью 15 закона № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Туда предлагается включить положение о том, что руководители, советники и помощники из Реестра должностей федеральной госслужбы будут обязаны после увольнения жить 5 лет в России.
Парламентарий назвал неправильными переезды чиновников и отметил, что сам проводит отпуск в Сочи, а не за пределами родины.
«Пятилетний запрет на выезд из страны после увольнения нужно установить для всех, кого касается декларирование доходов и имущества», — добавил Зинчук.
Эта инициатива на данный момент находится на рассмотрении в Совете Законодателей. От решения федеральных органов будет зависеть возможность расширения перечня.
Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин поддержал идею коллеги и назвал ее интересной. По его мнению, такие санкции должны быть применены только к федеральным чиновникам после проработки деталей.