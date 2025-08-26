Депутат Новиков: в этом году в августе в России потрясений почти не было

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что в 2025 году сценарий «черного августа» в России не реализовался: потрясений не было, но все же месяц оказался непростым для страны, сообщает Газета.ru .

«Я не могу сказать, что август был простым месяцем для России и мира. Давайте не забывать, что в этом месяце произошло извержение вулкана на Камчатке. Это для жителей нашего большого региона обернулось настоящей трагедией и принесло множество опасностей», — сказал депутат.

По его словам, август оказался сложным для мировой политики: не стоит забывать о ситуации в Палестине. Только на первый взгляд эти события могут показаться далекими от России. Важной точкой стала встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

В целом спикер назвал август насыщенным и противоречивым. Этот месяц часто называют «черным» из-за крушения подлодки Курск в 2000 году.