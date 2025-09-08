Черногория может стать частью Евросоюза до конца 2026 года

Черногория может завершить переговорный процесс о вступлении в Евросоюз до конца 2026 года. Об этом стало известно от еврокомиссара Марты Кос во время совместного брифинга с австрийским министром по делам молодежи, семьи, Евросоюза и интеграции Клаудией Плакольм, пишет ТАСС .

Кроме Черногории, в Евросоюз может вступить еще одна страна. Кос отметила перспективы Албании на членство в европейском сообществе. В настоящее время 9 стран официально претендуют на вступление в ЕС, включая Украину, Молдавию, Грузию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Сербию и Турцию.

Процесс интеграции в Евросоюз традиционно занимает много времени. Например, Турция ожидает членства с 1999 года, Черногория получила статус кандидата в 2010 году, а Сербия — в 2012 году.

«Два государства-кандидата добились особого прогресса (на пути получения членства в ЕС — ред.). <…> Черногория уже отвечает всем критериям. Если все пойдет и дальше в таком духе, мы завершим переговоры уже до конца 2026 года, вскоре после этого — и с Албанией», — сказала Кос.