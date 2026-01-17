Чемпионку мира Самойлову вынудили оправдываться за русскую фамилию

Золотая медалистка чемпионата мира по пляжному волейболу, латвийская спортсменка Анастасия Самойлова столкнулась с публичной дискриминацией во время интервью. Журналист издания «Jauns & Privāts» в беседе с чемпионкой задал ей вопрос о том, испытывала ли она неприятные ситуации из-за своей русской фамилии, вынудив спортсменку публично оправдываться за свое происхождение, сообщает «ИноСМИ» .

Самойлова, выступающая в паре с Тиной Граудиней, с горечью призналась, что после победы на чемпионате мира сталкивалась с комментариями, призывающими ее «уехать обратно в Россию», и подчеркнула, что родилась, выросла и училась в Латвии, являясь ее патриоткой.

В социальных сетях интервью вызвало волну возмущения. Пользователи, особенно русскоязычные жители Латвии, раскритиковали действия журналиста, указав, что в цивилизованном обществе подобные вопросы недопустимы и должны повлечь за собой серьезные последствия.

Многие отметили абсурдность ситуации: спортсменка, принесшая стране высшую мировую награду, вынуждена доказывать свою лояльность из-за фамилии и языка семьи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.