Чехия построит для Украины космический спутник дистанционного зондирования Земли

Чехия начала реализацию проекта по созданию и передаче Украине космического аппарата для наблюдения за Землей, сообщает РБК .

Как сообщили министерства иностранных дел и транспорта республики, работы стартуют в ближайшие месяцы, а запуск спутника запланирован в течение года.

Проект основан на меморандуме, подписанном в 2024 году между чешским Минтрансом и Государственным космическим агентством Украины. Аппарат сможет собирать данные независимо от погодных условий и времени суток, а в перспективе станет частью орбитальной группировки.

Чешское правительство отмечает, что это первая подобная помощь Украине, которая до сих пор зависела от иностранных источников спутниковых снимков. Проект развивается на фоне создания в марте 2025 года Управления космической политики при Минобороны Украины и использования Киевом данных частных спутниковых компаний и партнеров.

Ранее сообщалось, что Киев лишился специалистов по работе с космическими спутниками.