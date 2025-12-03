Чехия отказала Украине в поставке танков

Ключевые компоненты системы управления огнем не подлежат ремонту или замене, что делает машины практически непригодными для эксплуатации, говорится в публикации.

Как отмечается, решение о модернизации этих танков было принято чешской армией до 2022 года, когда не хватало средств на закупку новой техники. Теперь выявленные дефекты в электронных системах управления огнем поставили крест на планах передачи техники Киеву, несмотря на ранее объявленные договоренности.

Ранее сообщалось, что Венгрия не будет финансировать военные потребности Украины.



