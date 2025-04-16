Часть хитрого плана: стало известно, почему США втрое сократили долг Украины

Политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил о том, что понижение долга Украины перед Вашингтоном в три раза станет фиаско для США, сообщает Инфо24 .

Эксперт отметил, что перерасчет долга удивителен. Недавно Киев был должен США 300 миллиардов, теперь 100 миллиардов. По мнению политолога, страна могла принять решение о снижении долга, потому что не имеет полного влияния на украинскую элиту.

Отсюда Кошкин отметил, что данное решение является фиаском для Белого Дома. Однако эксперт не исключает, что решение может являться частью хитрого плана Дональда Трампа. Например, США может рассчитывать на то, что Киев вернет долг за счет других соглашений, которых Америка впоследствии может навязать Украине.

«Все-таки Дональд Трамп не тот человек, который может просто так простить Украине долг в несколько сотен миллиардов долларов», — заключил специалист.