CBS: военные операции против судов «Флотилии» Тунберг одобрил Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху лично одобрил военные операции против двух судов «Флотилии» шведской активистки Греты Тунберг, сообщает RT со ссылкой на телеканал CBS.
«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале прошлого месяца лично одобрил военные операции против двух судов, входивших в состав флотилии, направлявшейся в Газу…», — говорится в сообщении.
Ранее израильские военные корабли перехватили гуманитарную флотилию «Сумуд» вблизи территориальных вод сектора Газа.
Флотилия, состоящая из десятков судов Global Sumud, направлялась к побережью Газы с гуманитарными грузами с целью «прорвать блокаду региона». Инициативу поддержали более десяти министров иностранных дел, политиков и депутатов из Италии, Испании, Португалии и других стран.
Власти Израиля, в свою очередь, утверждают, что единственной целью «Сумуд» является провокация. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир даже заявил, что участников флотилии следует «заключить в тюрьму как террористов».