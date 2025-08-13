CBS узнало, когда ожидается встреча Путина, Зеленского и Трампа

сегодня в 18:10

CBS: США работают над встречей Путина, Зеленского и Трампа на следующей неделе

Белый дом работает над организацией трехсторонней встречи президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, утверждает CBS News со ссылкой на два источника, знакомых с переговорами. Ожидается, что личные переговоры трех лидеров пройдут уже в конце следующей недели.

На днях Трамп также заявлял, что планирует организовать встречу с участием Путина и Зеленского.

«Следующая встреча будет с Зеленским и Путиным или с Зеленским, Путиным и мной», — говорил хозяин Белого дома.

Админстрация Трампа пока не комментировала информацию CBS о том, что трехсторонняя встреча президентов может пройти на следующей неделе.

В пятницу, 15 августа, Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске. Лидеры обсудят мирную сделку по Украине, заявляли в Белом доме.