CBS: представители 17 нефтяных компаний обсудят с Трампом Венесуэлу

В пятницу состоится встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с топ-менеджерами минимум 17 американских нефтедобывающих компаний, на которой будет обсуждаться ситуация в Венесуэле, сообщила корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс на своей странице в соцсети X.

Встреча состоится в 14:30 по местному времени, или в 22:30 по Москве в Белом доме.

Так. на встрече с американским лидером будут присутствовать топ-менеджеры Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy и Hilcorp.

3 января 2026 года США атаковали и захватили военные объекты в Венесуэле, затем вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Они были доставлены в США и помещены в следственный изолятор в Бруклине.

5 января Мадуро и Флорес предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвинили их в причастности к незаконному обороту наркотиков. Мадуро и Флорес отрицают свою вину по предъявленным обвинениям. По словам Трампа, временные власти Венесуэлы отдадут США 30-50 млн баррелей нефти.

