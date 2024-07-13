BZ: планы США по размещению дальнобойных ракет в ЕС стали сигналом для РФ

Планы американских властей, касающиеся размещения дальнобойных ракет на территории Евросоюза, являются сигналом для России, который посылается ей на фоне отставания по ядерному оружию. Об этом сообщает Газета.ru .

Как пишет Berliner Zeitung, отмечается огромное отставание Вашингтона в ядерном тактико-оперативном плане от Москвы.

Ракеты Tomahawk и SM-6 использовались в ЕС в ходе учений в прошлом году. Еще их заметили в 2024 году в Дании. Таким образом, Североатлантический альянс хочет послать сигнал силы.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц сказал, что планы НАТО по размещению в Германии новых американских ракет не станут причиной эскалации напряженности в отношениях с РФ.