Бывший воронежский врач занял высокий пост в Дамаске

Махер Хусейн аль-Шараа, ранее работавший гинекологом и заведующим отделением в Дорожной клинической больнице Воронежа, назначен главой администрации сирийского президента, пишет «Лента.ру» .

По данным Al-Araby, он является младшим братом Ахмеда аш-Шараа, исполняющего обязанности главы государства и лидера группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

С 2014 по 2021 год аль-Шараа занимался медицинской практикой в Воронеже, включая руководство женской консультацией в поликлинике РЖД. Его внезапное возвращение в Сирию и назначение на высокий пост вызвало вопросы у экспертов, учитывая связи его брата с террористической организацией.

Ранее Ахмед аш-Шараа потребовал от Москвы выдать экс-президента страны Башара Асада, который получил политическое убежище в России.

*террористическая группировка, запрещенная в России.