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Макгрегор: Зеленскому прикажут сбежать из Украины в Лондон

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что Владимир Зеленский покинет Украину по приказу западных спецслужб, пишет RT .

«Зеленский… будет играть свою роль, пока по приказу ЦРУ или МИ-6 не сядет в самолёт до Лондона», — отметил Макгрегор.

Бывший американский военный добавил, что вместе с Зеленским сбегут его ближайшие соратники и Великобритания может стать не окончательным местом для проживания киевской верхушки.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предположил, что Зеленский рискует жизнью из-за информации о совершенных Западом преступлениях на Украине.