Бывший агент английской разведки рассказал, кто на самом деле управляет США

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По словам бывшего разведчика, которого цитирует Lenta.ru, государственный аппарат, СМИ и финансовые организации подчиняются единому тоталитарному центру.

При этом «демократические ценности» являются идеологическим основанием жесткой централизации.

«Осуществляет ее „командный пункт“ с участием Голливуда, благодаря чему над людьми устанавливают контроль», — сказал эксперт.

Он добавил, что несогласных с такой позицией называют «экстремистами, вместо того, чтобы понять иную точку зрения.