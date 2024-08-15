Бывший агент английской разведки рассказал, кто на самом деле управляет США
Экс-агент Ми-6: США управляет невидимый командный пункт
США управляет невидимый командный пункт и Голливуд, заявил бывший агент британской разведывательной службы Ми-6 Алистер Крук.
По словам бывшего разведчика, которого цитирует Lenta.ru, государственный аппарат, СМИ и финансовые организации подчиняются единому тоталитарному центру.
При этом «демократические ценности» являются идеологическим основанием жесткой централизации.
«Осуществляет ее „командный пункт“ с участием Голливуда, благодаря чему над людьми устанавливают контроль», — сказал эксперт.
Он добавил, что несогласных с такой позицией называют «экстремистами, вместо того, чтобы понять иную точку зрения.