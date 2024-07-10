Бывшего советского офицера обвинили в Германии в симпатии к России
Экс-советский офицер с немецким гражданством уехал из Германии в Россию
Экс-советский офицер с немецким гражданством Руслан Рюмшюссель уехал из Германии в Россию из-за СВО, пишет RT.
Рюмшюссель работал в охранном агентстве. У мужчины было двойное гражданство, пишет издание.
После начало СВО на Руслана начали обращать внимание владельцы компании из-за его пророссийских взглядов и призвали отказаться от своих убеждений.
«Я ответил, что я военный, а бывших военных не бывает, я не буду этого делать, это предательство. Меня выгнали», — рассказал изданию экс-военный.
Руслану из-за возможного ареста пришлось продать свое имущество и фактически бежать на родину.
Сейчас он вместе со своей мамой живет в Великом Новгороде, резюмирует автор публикации.