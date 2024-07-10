Бывшего советского офицера обвинили в Германии в симпатии к России

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Экс-советский офицер с немецким гражданством уехал из Германии в Россию

Экс-советский офицер с немецким гражданством Руслан Рюмшюссель уехал из Германии в Россию из-за СВО, пишет RT .

Рюмшюссель работал в охранном агентстве. У мужчины было двойное гражданство, пишет издание.

После начало СВО на Руслана начали обращать внимание владельцы компании из-за его пророссийских взглядов и призвали отказаться от своих убеждений.

«Я ответил, что я военный, а бывших военных не бывает, я не буду этого делать, это предательство. Меня выгнали», — рассказал изданию экс-военный.

Руслану из-за возможного ареста пришлось продать свое имущество и фактически бежать на родину.

Сейчас он вместе со своей мамой живет в Великом Новгороде, резюмирует автор публикации.