Бывшего президента Аргентины подозревают в домашнем насилии

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Экс-президенту Аргентины запретили выезд из страны из-за жалоб его спутницы

Экс-президенту Аргентины Альберто Фернандесу запретили выезд из страны из-за жалоб его спутницы Фабиолы Яньес на домашнее насилие, пишет ТАСС .

По данным аргентинской газеты La Nacion, на которую ссылается агентство, о возможных эпизодах насилия стало известно случайно.

Во время следствия по антикоррупционному делу в отношении Фернандеса, в телефонах фигурантов были обнаружены снимки его спутницы с гематомой на лице.

Это стало поводом для вызова Яньес в суд, которая обвинила Фернандеса в физическом и психологическом насилии, говорится в статье.

Сам Фернандес отрицает все обвинения в свой адрес.

Пара не состояла в официальном браке, но у нее есть общий ребенок.