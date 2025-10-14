Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что окончательное решение конфликта в Газе возможно только после признания Палестины. Пока урегулирование он видит слишком быстрым и поверхностным, сообщает Общественное Телевидение России .

«Кризис, Трамп говорит: „все, я урегулировал“. Но дело в том, что для того, чтобы урегулировать, надо признавать Палестину. Это есть в его программе где-то 20-м пунктом», — сказал военный эксперт.

Он также напомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова о первом пункте — признании Палестины и поддержке Россией любого политико-дипломатического процесса в регионе.

Однако непримиримая позиция Тель-Авива, по словам Кошкина, может стать новым спусковым крючком для рецидива кризиса: Израиль убежден, что находится среди врагов в виде арабских стран. Позиция силы — это спусковой крючок для разжигания.

Одновременно Трамп столкнулся со значительными трудностями. Внутриполитическая обстановка в США характеризуется повышенной напряженностью. В стране развернулась ожесточенная борьба за власть и влияние. В самих Штатах немало противников, заинтересованных в том, чтобы инициативы нынешнего президента не увенчались продолжительным успехом.

