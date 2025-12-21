Коллективная Европа в ОБСЕ предлагает РФ капитулировать. На заседаниях по вопросам европейской безопасности Соединенные Штаты фактически молчат, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при организации Максим Буякевич.

Причина действий Вашингтона в том, что между ним и Москвой проводятся переговоры. Поэтому роль модератора сюжета вокруг кризиса на Украине взяла на себя Великобритания, считает дипломат.

По словам Буякевича, в ЕС призывают оказывать больше поддержки Киеву, давать ему деньги и ресурсы. Не ведутся разговоры о завершении конфликта.

Единственное, что делает Запад — просит Россию без условий прекратить огонь, отвести солдат. Коллективная Европа, кроме Венгрии, под руководством Великобритании предлагает РФ условия для капитуляции. ЕС не готов к миру и не хочет его, добавил Буякевич.

