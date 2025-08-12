«Будут искать компромисс»: политолог дал прогноз по встрече Путина и Трампа
Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников заявил, что переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут привести к конструктивным итогам, сообщает «ФедералПресс».
«Заинтересованность двух сторон в том, чтобы найти точки соприкосновения, компромисс, в рамках которого можно подписать документ о начале прекращения огня. И в перспективе — о полноценном мире. Но это сложный вопрос, потому что пока позиции двух стран не сходились никаким образом», — сказал эксперт.
По его словам, Россия настаивает на ликвидации первопричин конфликта, проведении демилитаризации и денафикации на Украине, а также на прекращении преследовании русскоязычных граждан и признание принадлежности Украинской православной церкви Московскому патриархату.
На Западе, в свою очередь, выступают за приостановку боев на линии соприкосновения и свободе действий НАТО.