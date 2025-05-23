Будапешт под угрозой санкций за отход от общеевропейских ценностей

ЕС может лишить Венгрию права голоса на саммите 27 мая
Политика

На предстоящем заседании Совета ЕС 27 мая будет рассмотрен беспрецедентный вопрос о возможном лишении Венгрии права голоса в рамках Европейского союза, сообщает Lenta.ru.

Основанием для этого станет статья 7 Договора о ЕС, предусматривающая санкции за системные нарушения базовых принципов сообщества.

Это уже восьмое слушание по Венгрии в рамках данной процедуры, инициированной еще в 2018 году. Особую актуальность вопрос приобрел после того, как венгерский парламент одобрил закон о выходе страны из Международного уголовного суда. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснил этот шаг «политизированностью» МУС и утратой им беспристрастности.

Решение требует единогласного одобрения всех членов Совета ЕС, кроме самой Венгрии. Эксперты отмечают, что такой шаг станет беспрецедентным в истории Евросоюза и может серьезно повлиять на дальнейшую интеграцию стран Восточной Европы в общеевропейские структуры.

Исход голосования пока остается неясным, однако очевидно, что отношения между Брюсселем и Будапештом достигли критической точки. Решение может иметь далеко идущие последствия для единства Евросоюза в условиях текущих геополитических вызовов.