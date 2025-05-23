Будапешт под угрозой санкций за отход от общеевропейских ценностей

На предстоящем заседании Совета ЕС 27 мая будет рассмотрен беспрецедентный вопрос о возможном лишении Венгрии права голоса в рамках Европейского союза, сообщает Lenta.ru .

Основанием для этого станет статья 7 Договора о ЕС, предусматривающая санкции за системные нарушения базовых принципов сообщества.

Это уже восьмое слушание по Венгрии в рамках данной процедуры, инициированной еще в 2018 году. Особую актуальность вопрос приобрел после того, как венгерский парламент одобрил закон о выходе страны из Международного уголовного суда. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объяснил этот шаг «политизированностью» МУС и утратой им беспристрастности.

Решение требует единогласного одобрения всех членов Совета ЕС, кроме самой Венгрии. Эксперты отмечают, что такой шаг станет беспрецедентным в истории Евросоюза и может серьезно повлиять на дальнейшую интеграцию стран Восточной Европы в общеевропейские структуры.

Исход голосования пока остается неясным, однако очевидно, что отношения между Брюсселем и Будапештом достигли критической точки. Решение может иметь далеко идущие последствия для единства Евросоюза в условиях текущих геополитических вызовов.