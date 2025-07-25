Будапешт грозит заблокировать семилетний бюджет ЕС из-за Украины

сегодня в 05:04

Жесткая позиция Венгрии поставила под угрозу принятие нового семилетнего бюджета Евросоюза. Министр иностранных дел Петер Сийярто в комментарии РИА Новости назвал предложенный Еврокомиссией финансовый план «бюджетом Украины», заявив о категорическом отказе Будапешта его поддерживать.

Планируемое выделение 100 млрд евро Киеву из общего бюджета в 2 трлн евро венгерский министр считает неоправданным перекосом в пользу «состояния войны».

«Это не укрепление ЕС, а импорт конфликта на нашу территорию», — подчеркнул Сийярто, напомнив о своей прежней оценке украинских перспектив членства в альянсе.

Антиукраинская риторика Будапешта перешла в практическую плоскость бюджетного противостояния. Аналитики видят в этом продолжение «особого пути» Виктора Орбана, который последовательно торпедирует общеевропейские инициативы по поддержке Киева.

Отказ Венгрии, обладающей правом вето, ставит под вопрос выполнение долгосрочных программ ЕС. Брюсселю предстоит либо искать обходные пути финансирования, либо идти на уступки Будапешту, что может вызвать цепную реакцию требований от других «скептиков» в составе альянса.