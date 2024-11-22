Брынцалов: ЕР благодаря первичным отделениям имеет обратную связь с жителями

Секретарь московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе первого заседания регионального совета первичных отделений партии сообщил, что так можно поддерживать прямую связь с жителями на местах и концентрировать внимание на их запросах.

«Мы впервые провели такое мероприятие в преддверии региональной конференции. Идея заключается в том, что мы сегодня самая большая партийная организация в Московской области и единственная партия в стране, которая имеет представительство в виде первичек и имеет четкую адресную привязку к избирательным участкам, где проживают жители, и представительства», — сказал Брынцалов.

Он добавил, что партия всегда имеет возможность держать обратную связь с жителями и избирателями по конкретным ключевым вопросам, которые их волнуют.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что все запросы жителей должны своевременно реализовываться.

«Все понимаем, я часто это говорю, что каждый месяц, каждый период года имеют свою специфику, свои приоритеты для того, чтобы все те мероприятия, которые являются важными для жизни нашей страны, нашего региона, каждого человека, были своевременно реализованы. Каждый из нас отвечает за очень важные направления, которые касаются миллионов людей», — сказал Воробьев.