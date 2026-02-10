Журналист британского The Guardian Якуб Крупа написал, что расстеленный для вице-президента США Джей Ди Вэнса в ереванском аэропорту Звартноц армянский ковер — потрясающий. Политик приехал в страну 9 февраля, сообщает « Царьград ».

«Просто посмотрите на эту красоту», — отметил Крупа.

Вэнс приехал в Армению, чтобы обсудить проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Это специальный транспортный коридор, проходящий через Армению. Он соединяет Азербайджан и Нахичевань.

Во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии. За американской дипломатией до сих пор эксперты замечают прагматичные цели.

Например, армянский политолог Ваге Давтян допускает, что для Вашингтона важна не политика. Задача TRIPP — контроль над полезными ископаемыми в армянском Сюнике. Среди них и месторождения урана.

