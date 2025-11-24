Британский флот заявил о перехвате российского военного корабля в Ла-Манше

Великобритания отправила патрульный корабль, чтобы он проследил в Ла-Манше за корветом и танкером российского флота. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на министерство обороны государства, сообщает РИА Новости .

Патрульный корабль Великобритании перехватил корвет и танкер ВМФ РФ. Их сопровождали в проливе Ла-Манш.

В министерстве обороны Великобритании отметили, что отправили в Исландию три разведывательных самолета Poseidon. Такие действия предпринимали в соответствии с миссией НАТО по «наблюдению за российскими кораблями в Северной Атлантике и Арктике».

До этого заместитель министра обороны Британии Алистер Карнс говорил, что там планируют отслеживать океанографическое судно РФ «Янтарь». Оно может находиться неподалеку от вод Великобритании к северу от Шотландии.

