Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали, как освобождали Михайловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) и обнаружили британских наемников ВСУ, сообщает Минобороны России .

Российские военнослужащие постепенно заходили в населенный пункт малыми группами. На каждом этапе они сталкивались с сопротивлением в виде стрелковых боев и атак дронов ВСУ. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из укреплений.

«Да, было два военнослужащих из Британии. Наемники. Но они, в принципе, в этом опорнике и остались», — рассказал заместитель командира батальона по военно-политической работе Игорь.

Во время освобождения населенного пункта российские бойцы ликвидировали большое количество живой силы ВСУ и военной техники. Среди уничтоженных боевых единиц техники были и бронетранспортеры западного производства.

По словам бойцов группировки войск «Центр», ВСУ обустроили окопы и блиндажи, которые не рассчитывали покидать. Блиндажи были достаточно крепкими, но военнослужащие ВС РФ все равно справились и смогли освободить населенный пункт от присутствия противника.